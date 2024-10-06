Конфликт Израиля и «Хезболлах» сказался на работе порта в Роттердаме
19:40 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эскалация конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболлах» привела к увеличению нагрузки на порт Роттердама, а также к задержкам в обработке контейнеров с грузами. Об этом сообщила ТАСС представитель гавани Сигрид Хесселинк.
«Терминалы [порта] сталкиваются с пиковыми нагрузками, что приводит к задержкам в обработке контейнеров», — говорится в сообщении, поступившем по электронной почте. Представитель порта пояснила, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке многие грузовые суда стали избегать захода в Красное море и Суэцкий канал, что привело к увеличению длины маршрута и изменению расписания прибытия. На этом фоне у перевозчиков возникают проблемы с поиском достаточного количества судов и контейнеров. Кроме того, изменения в расписании плавания в сочетании с ростом спроса на перевозки повлекли заторы во многих портах, в том числе на северо-западе Европы.
НОВОСТИ
- 19:25 06.10.2024
- Спикер Палаты представителей Конгресса США назвал провалом действия властей по ликвидации последствий урагана «Хелен»
- 17:00 06.10.2024
- Обран: Венгрия и Италия «не сдадутся ни Брюсселю, ни мировым державам, ни мигрантам»
- 15:35 06.10.2024
- Премьер Словакии: Запад желает войны на Украине
- 14:52 06.10.2024
- Папа Римский возведет в сан кардинала 21 священнослужителя
- 13:50 06.10.2024
- Российские военные «Искандером» уничтожили судно с западными боеприпасами в порту «Южный»
- 12:58 06.10.2024
- Референдум о строительстве АЭС в Казахстане можно считать состоявшимся - ЦИК
- 11:30 06.10.2024
- В 2017-м г. Трамп спрашивал у Путина о его отношении к поставкам оружия Украине - NYT
- 09:35 06.10.2024
- В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС
- 09:20 06.10.2024
- Си Цзиньпин: Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие
- 09:00 06.10.2024
- МИД Армении: С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнерства с НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать