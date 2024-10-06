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Конфликт Израиля и «Хезболлах» сказался на работе порта в Роттердаме

19:40 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эскалация конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболлах» привела к увеличению нагрузки на порт Роттердама, а также к задержкам в обработке контейнеров с грузами. Об этом сообщила ТАСС представитель гавани Сигрид Хесселинк.

«Терминалы [порта] сталкиваются с пиковыми нагрузками, что приводит к задержкам в обработке контейнеров», — говорится в сообщении, поступившем по электронной почте. Представитель порта пояснила, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке многие грузовые суда стали избегать захода в Красное море и Суэцкий канал, что привело к увеличению длины маршрута и изменению расписания прибытия. На этом фоне у перевозчиков возникают проблемы с поиском достаточного количества судов и контейнеров. Кроме того, изменения в расписании плавания в сочетании с ростом спроса на перевозки повлекли заторы во многих портах, в том числе на северо-западе Европы.

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