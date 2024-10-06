Спикер Палаты представителей Конгресса США назвал провалом действия властей по ликвидации последствий урагана «Хелен»

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) считает, что власти полностью провалились, пытаясь справиться с последствиями обрушившегося на США урагана «Хелен».

«На федеральном уровне это полный провал. Можете поговорить с людьми на местах, которых напрямую задел [ураган], и они скажут вам, что это полный провал. Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) упустило из вида свою главную задачу, а администрация не продемонстрировала готовность к этому бедствию. Дело еще и в том, что мы заблаговременно узнаем о приближении ураганов. Об этом предупредили более чем за неделю, и тем не менее до сих пор есть люди, которые не получили помощь, которые не были спасены, в Северной Каролине», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.