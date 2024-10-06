Спикер Палаты представителей Конгресса США назвал провалом действия властей по ликвидации последствий урагана «Хелен»
19:25 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) считает, что власти полностью провалились, пытаясь справиться с последствиями обрушившегося на США урагана «Хелен».
«На федеральном уровне это полный провал. Можете поговорить с людьми на местах, которых напрямую задел [ураган], и они скажут вам, что это полный провал. Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) упустило из вида свою главную задачу, а администрация не продемонстрировала готовность к этому бедствию. Дело еще и в том, что мы заблаговременно узнаем о приближении ураганов. Об этом предупредили более чем за неделю, и тем не менее до сих пор есть люди, которые не получили помощь, которые не были спасены, в Северной Каролине», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
НОВОСТИ
- 19:40 06.10.2024
- Конфликт Израиля и «Хезболлах» сказался на работе порта в Роттердаме
- 17:00 06.10.2024
- Обран: Венгрия и Италия «не сдадутся ни Брюсселю, ни мировым державам, ни мигрантам»
- 15:35 06.10.2024
- Премьер Словакии: Запад желает войны на Украине
- 14:52 06.10.2024
- Папа Римский возведет в сан кардинала 21 священнослужителя
- 13:50 06.10.2024
- Российские военные «Искандером» уничтожили судно с западными боеприпасами в порту «Южный»
- 12:58 06.10.2024
- Референдум о строительстве АЭС в Казахстане можно считать состоявшимся - ЦИК
- 11:30 06.10.2024
- В 2017-м г. Трамп спрашивал у Путина о его отношении к поставкам оружия Украине - NYT
- 09:35 06.10.2024
- В Казахстане проходит референдум по вопросу строительства первой в стране АЭС
- 09:20 06.10.2024
- Си Цзиньпин: Китай готов совместно с КНДР укреплять стратегическое взаимодействие
- 09:00 06.10.2024
- МИД Армении: С нетерпением ожидаем создания более крепкого партнерства с НАТО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать