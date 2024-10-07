09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские наемники в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли безоружных людей в Судже на глазах мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Местные жители из города Суджа рассказывают о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области. Очевидцы подтверждают большое присутствие поляков в районе», — сказано в сообщении.

Беженец Дмитрий рассказал на видео, предоставленном Минобороны, что иностранные наемники собрали толпу мирных жителей и на их глазах расстреляли безоружных людей. «Согнали всех стариков, молодежь и перед всеми расстреляли. Они поляки были. Расстреляли всех», — сказал Дмитрий. Он также отметил, что во время стрельбы два человека в возникшей суматохе смогли сбежать и пробирались по болотам в сторону Льгова.