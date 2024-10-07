Объем выдачи ипотеки в России в сентябре уменьшился на 62%

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем выдачи ипотеки в РФ составил 365 млрд рублей в сентябре, что на 62% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие предварительные данные следуют из мониторинга агентства Frank RG (есть в распоряжении ТАСС).

«Объем выдач ипотечных кредитов составил 365 млрд руб. Показатели сентября 2024 года на 1,14% ниже августа и на 62,08% ниже сентября 2023 года», — говорится в материалах.

Отмечается, что в количественном выражении также наблюдается снижение — на 5,1% к августу и на 67,3% к сентябрю 2023 года. Как уточнили аналитики, после падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования в РФ третий месяц остаются на низком уровне. «Это может говорить о том, что рынок все еще „не пришел в себя“ после ажиотажного спроса в июне 2024 года», — отметили эксперты.

В материалах добавляется, что при этом средний размер выдаваемого в РФ ипотечного кредита по итогам сентября вырос на 4,2%, до 4,81 млн руб. Это является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды (с 2014 г.), считают в агентстве.

1 июля 2024 года закончился срок действия ипотечной программы с государственной поддержкой на жилье в новостройках по ставке 8%, а также изменились условия семейной ипотеки.