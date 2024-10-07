Объем выдачи ипотеки в России в сентябре уменьшился на 62%
10:20 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем выдачи ипотеки в РФ составил 365 млрд рублей в сентябре, что на 62% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие предварительные данные следуют из мониторинга агентства Frank RG (есть в распоряжении ТАСС).
«Объем выдач ипотечных кредитов составил 365 млрд руб. Показатели сентября 2024 года на 1,14% ниже августа и на 62,08% ниже сентября 2023 года», — говорится в материалах.
Отмечается, что в количественном выражении также наблюдается снижение — на 5,1% к августу и на 67,3% к сентябрю 2023 года. Как уточнили аналитики, после падения выдач в июле 2024 года более чем на 50%, объемы ипотечного кредитования в РФ третий месяц остаются на низком уровне. «Это может говорить о том, что рынок все еще „не пришел в себя“ после ажиотажного спроса в июне 2024 года», — отметили эксперты.
В материалах добавляется, что при этом средний размер выдаваемого в РФ ипотечного кредита по итогам сентября вырос на 4,2%, до 4,81 млн руб. Это является абсолютным максимумом за все рассматриваемые периоды (с 2014 г.), считают в агентстве.
1 июля 2024 года закончился срок действия ипотечной программы с государственной поддержкой на жилье в новостройках по ставке 8%, а также изменились условия семейной ипотеки.
НОВОСТИ
- 11:05 07.10.2024
- Киев с начала СВО более 400 раз применял в бою отравляющие вещества — МО РФ
- 11:00 07.10.2024
- В Сумах на севере Украины поврежден объект критической инфраструктуры
- 10:32 07.10.2024
- По предварительным данным на референдуме в Казахстане строительство АЭС поддержали 71,12% населения
- 10:05 07.10.2024
- Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может негативно сказаться на Украине - Вучич
- 10:00 07.10.2024
- Север Израиля и Хайфа подверглись новым обстрелам, запущено около 20 ракет
- 09:32 07.10.2024
- Польские наемники в рядах ВСУ публично расстреляли мирных жителей в Судже
- 09:20 07.10.2024
- В Киеве прогремел мощный взрыв, работает ПВО — очевидцы
- 09:05 07.10.2024
- В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за возгорания на нефтебазе
- 09:00 07.10.2024
- За ночь средствами ПВО уничтожен 21 беспилотник, в том числе 12 над Крымом — МО РФ
- 21:05 06.10.2024
- Глобальное потепление может привести к появлению пустынь в Южной Европе – эксперт ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать