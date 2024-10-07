Киев с начала СВО более 400 раз применял в бою отравляющие вещества — МО РФ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 400 случаев применения украинскими вооруженными формированиями химических средств борьбы с беспорядками и химикатов из Списков ОЗХО зафиксированы российской стороной с начала спецоперации. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

«В ходе специальной военной операции зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс) и списочных химикатов, таких как хлорпикрин, Би-Зет, синильная кислота, хлорциан», — рассказал Кириллов в ходе брифинга.

По его словам, инциденты с применением отравляющих веществ имели место в районе Донецка, под Богдановкой, Горловкой, Кременной и Артемовском, а также на краснолиманском и богуславском направлениях.