ВС РФ уничтожили украинскую РЛС RADA RPS-42 производства Израиля — Минобороны России

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили украинскую многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах», — говорится в сообщении.