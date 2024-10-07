ВС РФ уничтожили украинскую РЛС RADA RPS-42 производства Израиля — Минобороны России
14:00 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки уничтожили украинскую многофункциональную радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, нанесено поражение инфраструктуре двух военных аэродромов, складам боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:32 07.10.2024
- Новый взрыв произошел рядом с посольством Израиля в Дании
- 13:20 07.10.2024
- ВС РФ освободили Гродовку в ДНР
- 13:05 07.10.2024
- Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие микроРНК, регулирующих действие гена
- 13:00 07.10.2024
- Опубликованный в СМИ «немецкий сценарии» ситуации на Украине не реалистичен — Песков
- 12:32 07.10.2024
- В Воронеже гражданина США Гилмана приговорили к 7 годам колонии строгого режима
- 12:20 07.10.2024
- Порядка 300 человек эвакуируют из Феодосии после пожара на нефтебазе
- 12:05 07.10.2024
- Израиль понимает только силу, его нужно остановить — посол Ирана в РФ
- 12:00 07.10.2024
- Правящая партия Грузии вновь запустит процедуру импичмента президента — спикер парламента
- 11:32 07.10.2024
- Конфликт на Украине закончится через 15 дней без западной поддержки Киева — Боррель
- 11:30 07.10.2024
- GigaChat научился распознавать изображения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать