В Иране разрабатывают договор, предполагающий военную помощь в случае атаки США и Израиля

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана разрабатывает законопроект о заключении «Пакта сопротивления» с рядом стран и «освободительных движений» Ближнего Востока, который предусматривает оказание военной и экономической помощи в случае нападения со стороны США или Израиля на одну из сторон договора.

По информации агентства Tasnim, соглашение подразумевает создание оперативного штаба для координации военных операций и проведения учений. Ответственность за разделение обязанностей и реализацию плана предлагается возложить на Высший совет национальной безопасности Ирана.