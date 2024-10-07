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НОВОСТИ

В Иране разрабатывают договор, предполагающий военную помощь в случае атаки США и Израиля

15:32 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана разрабатывает законопроект о заключении «Пакта сопротивления» с рядом стран и «освободительных движений» Ближнего Востока, который предусматривает оказание военной и экономической помощи в случае нападения со стороны США или Израиля на одну из сторон договора.

По информации агентства Tasnim, соглашение подразумевает создание оперативного штаба для координации военных операций и проведения учений. Ответственность за разделение обязанностей и реализацию плана предлагается возложить на Высший совет национальной безопасности Ирана.

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