В Непале потеряна связь с пятью российскими альпинистами, ушедшими на гору Дхаулагири

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Связь с пятью российскими альпинистами, которые утром 6 октября вышли на штурм пика Дхаулагири, потеряна. Как сообщает газета Himalayan Times, более суток связь с этой группой не удается восстановить.

Управляющий директор организовавшей экспедицию компании IAM Trekking & Expedition Пемба Джангбу Шерпа сказал журналистам, что группа вышла из лагеря в воскресенье около 06:00 утра. «В последний раз они связывались с товарищами в базовом лагере около 11:00 утра вчера», — цитирует его слова газета.

Гора Дхаулагири расположена в Гималаях и имеет несколько вершин, самая высокая — Дхаулагири I — имеет высоту 8 167 м и является седьмым по высоте пиком мира.