Молдавия сократила число избирательных участков в РФ к президентским выборам до двух
20:00 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молдавия сократила число избирательных участков в России с 5 до 2 к президентским выборам 20 октября, которые пройдут одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое транслировалось на ее сайте.
«ЦИК констатирует невозможность организации выборов на участках № 38/196, № 38/197, № 38/198 (в Санкт-Петербурге, Ярославле и Ханты-Мансийске — прим. ТАСС). Документы для организации выборов на этих трех участках должны быть уничтожены», — зачитала постановление председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман.
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