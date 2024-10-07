0
0
47
НОВОСТИ

Молдавия сократила число избирательных участков в РФ к президентским выборам до двух

20:00 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавия сократила число избирательных участков в России с 5 до 2 к президентским выборам 20 октября, которые пройдут одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которое транслировалось на ее сайте.

«ЦИК констатирует невозможность организации выборов на участках № 38/196, № 38/197, № 38/198 (в Санкт-Петербурге, Ярославле и Ханты-Мансийске — прим. ТАСС). Документы для организации выборов на этих трех участках должны быть уничтожены», — зачитала постановление председатель Центральной избирательной комиссии Анжела Караман.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 07.10.2024
ХАМАС пригрозило, что оставшиеся у них заложники могут погибнуть или исчезнуть
0
131
18:40 07.10.2024
Путин проведет встречи с Алиевым и Пашиняном перед саммитом СНГ — Ушаков
0
175
18:00 07.10.2024
Кандидатура нового посла в США прорабатывается — Ушаков
0
245
17:32 07.10.2024
В Непале потеряна связь с пятью российскими альпинистами, ушедшими на гору Дхаулагири
0
250
17:12 07.10.2024
Спецслужбы НАТО перебрасывают боевиков с Ближнего Востока в зону СВО — Нарышкин
0
352
17:00 07.10.2024
Киев за все время боев в Курской области потерял более 21 000 военных — МО РФ
0
275
16:32 07.10.2024
США и Британия напрямую причастны к взрывам «Северных потоков» — Нарышкин
0
369
16:12 07.10.2024
Число ошибочных налоговых платежей в РФ сократилось в 30 раз — глава ФНС
0
307
16:00 07.10.2024
Члены ЕС начали изучать способы обхода вето Венгрии на финансирование Украины — Bloomberg
0
359
15:32 07.10.2024
В Иране разрабатывают договор, предполагающий военную помощь в случае атаки США и Израиля
0
433

Возврат к списку