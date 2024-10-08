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НОВОСТИ

Иранские военные опровергли сообщения о взрывах в районе ядерных объектов

09:20 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные лица иранской базы ПВО «Хатам аль-Анбия» опровергли сообщения о взрывах недалеко от города Исфахан, где расположен исследовательский ядерный реактор. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynetnews.

По его информации, заявление иранской стороны последовало за сообщениями о взрывах в регионе, которые власти назвали ложными. Никаких дополнительных подробностей об источнике сообщений или характере предполагаемого инцидента предоставлено не было, указывает портал.

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