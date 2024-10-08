В 2024 году на Северном Кавказе совершено 6 терактов — НАК
13:00 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть терактов совершено в этом году на Северном Кавказе, предотвращено 23 террористических преступления. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) по итогам проведенного председателем НАК, директором ФСБ России Александром Бортниковым заведения НАК.
«В 2024 году в СКФО совершено 6 терактов, предотвращено 23 террористических преступления», — отметили в НАК.
Кроме того, за год на Северном Кавказе пресечена деятельность 5 террористических ячеек, задержано более 200 лиц, причастных к террористической деятельности.
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