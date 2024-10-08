ВС РФ нанесли групповой удар ракетами «Кинжал» по аэродромам ВСУ

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14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

«Вчера Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами „Кинжал“ по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщили там.