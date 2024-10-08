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Экономика ЕС не адаптируется к новым вызовам, как в КНР или США — венгерский министр

16:12 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика стран Евросоюза не может адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, подобно экономикам Китая и Соединенных Штатов. Такое мнение высказал министр экономического развития Венгрии Мартон Надь.

В то время как США, Китай и другие азиатские страны быстро приспосабливаются к новым вызовам и поддерживают экономику всеми средствами, Евросоюз, по словам Надя, которые приводит интернет-издание Daily News Hungary, «отстает в новых отраслях промышленности и медленно реагирует на последние тенденции». Министр добавил, что членам объединения нужно принять общие меры, «поскольку конкурентоспособность ЕС беспрецедентно снизилась».

Надь отметил, что ЕС не только не принял необходимые меры, но и способствовал формированию «блоков» в экономике. Так чиновник прокомментировал введение Евросоюзом импортных пошлин на китайские электромобили, указав, что Будапешт выступал против подобных шагов.

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