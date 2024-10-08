Лукашенко заявил, что власти Украины не думают о военном вторжении в Белоруссию
17:12 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины даже не помышляет о военном вторжении на белорусскую территорию.
«Пусть попробуют, мы их ждем. Никто из серьезных людей, даже на уровне президента [Владимира] Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти», — сказал он в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Видео опубликовал в своем телеграм-канале ее ведущий Павел Зарубин.
Лукашенко считает, что «это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают». «Они могут говорить, что угодно. Мы в том отношении абсолютно спокойны», — заверил белорусский президент. «Поэтому с любой стороны, с любых позиций — влезть в Беларусь таким образом, полторы тысячи километров граница, украинцам это точно не нужно», — добавил он.
Лукашенко признал, что Белоруссия поддерживает минимальные контакты с Украиной, которые помогают в том числе решать вопросы гуманитарного характера.
НОВОСТИ
- 17:32 08.10.2024
- Иран даст «сокрушительный ответ» странам, помогавшим Израилю сбивать иранские ракеты
- 17:00 08.10.2024
- К 2030 году торговля РФ с дружественными странами может вырасти в 2,5 раза — Мишустин
- 16:32 08.10.2024
- Япония проводит независимую политику в отношении РФ, а не следует за США — глава МИД
- 16:22 08.10.2024
- Музыкант Александр Скляр посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 16:12 08.10.2024
- Экономика ЕС не адаптируется к новым вызовам, как в КНР или США — венгерский министр
- 16:00 08.10.2024
- Украинский генерал признал, что F-16 не играют стратегической роли в боях
- 15:32 08.10.2024
- Торговый оборот РФ и Армении в этом году может стать рекордным — Путин
- 15:12 08.10.2024
- ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на курском направлении
- 15:00 08.10.2024
- Армия Израиля сообщила о мощном обстреле в направлении Хайфы, засечено 85 ракет
- 14:32 08.10.2024
- Группировка «Юг» освободила Зоряное Первое в ДНР — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать