Лукашенко заявил, что власти Украины не думают о военном вторжении в Белоруссию

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство Украины даже не помышляет о военном вторжении на белорусскую территорию.

«Пусть попробуют, мы их ждем. Никто из серьезных людей, даже на уровне президента [Владимира] Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти», — сказал он в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Видео опубликовал в своем телеграм-канале ее ведущий Павел Зарубин.

Лукашенко считает, что «это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают». «Они могут говорить, что угодно. Мы в том отношении абсолютно спокойны», — заверил белорусский президент. «Поэтому с любой стороны, с любых позиций — влезть в Беларусь таким образом, полторы тысячи километров граница, украинцам это точно не нужно», — добавил он.

Лукашенко признал, что Белоруссия поддерживает минимальные контакты с Украиной, которые помогают в том числе решать вопросы гуманитарного характера.