Мессенджер Discord заблокирован в России
18:40 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Роскомнадзор (РКН) заблокировал платформу Discord на территории России за нарушение требований законодательства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», — сообщили в пресс-службе.
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