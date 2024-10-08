Армения готова обеспечить связь между Нахичеванью и Азербайджаном — Пашинян
20:40 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна готова открыть все коммуникации на своей территории и обеспечить проезд транспорта и прокладку трубопровода между Нахичеванью и Азербайджаном. Такую позицию он изложил, выступая в Москве на заседании лидеров стран — участниц СНГ.
«Армения готова обеспечить проезд транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс по своей территории из Грузии в Иран, в обратном направлении и далее, из Турции в Азербайджан, в обратном направлении и далее. Мы готовы обеспечить проезд транспортных средств, грузов, пассажиров, прохождение трубопроводов, кабельных трасс между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой», — сказал Пашинян.
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