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НОВОСТИ

В Тюменской области при поддержке «Роснефти» проложили экологическую тропу

22:54 08.10.2024

Входящая в «Роснефть» компания «Тюменнефтегаз» создала экологический туристический маршрут вдоль озер Соленое и Долгое в Тюменской области. Обустройство тропы проведено в рамках грантовой программы предприятия, которая направлена на поддержку экологических исследований, имеющих важное прикладное значение для региона. Маршрут проложен через разнообразные ландшафты, например, степной луг, березовый и сосновый леса. Вдоль тропы размещены стенды с информацией о местной флоре и фауне, с образцами древесины основных пород деревьев, встречающихся на территории природного парка. Установлены также искусственные гнездовья для птиц, часть из них изготовили представители школьного лесничества «Бердюжский росток». Сотрудники «Тюменнефтегаза» изготовили улей для шмелей, разместив его на опушке леса.

Поддержка нефтяников позволила тюменским ученым на протяжении многих лет исследовать прибрежную территорию озера Соленого. Они выяснили, что там обитает более 450 видов животных, растений и грибов, в том числе и включенных в Красные книги Тюменской области и РФ. Результатом исследований оказались рекомендации по сохранению биоразнообразия и обустройство экологической тропы. Первыми по маршруту прошли участники «Движения первых» и «Юнармии», которые узнали от представителей Тюменского государственного университета о растительности и животном мире этой местности.

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