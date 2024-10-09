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НОВОСТИ

Ирландия с марта 2025 года ограничит выдачу жилья новоприбывшим беженцам с Украины

11:05 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирландии ограничат предоставление льготного жилья украинским беженцам, которые прибудут в страну после февраля 2025 года. Об этом сообщила газета The Irish Times.

По ее информации, данная мера направлена на сокращение числа украинцев, проживающих в финансируемом государством жилье. Отмечается, что ирландские чиновники также рассматривают возможность введения нового правила «максимального пребывания», касающегося беженцев, которые живут в предоставленных апартаментах в течение длительного срока. Кроме того, власти обсуждают вариант отмены права «на повторное заселение» в случае порчи предоставляемого имущества или возвращения человека в Ирландию после пребывания за границей.

По данным, которые приводит издание, за год число беженцев с Украины, проживающих в предоставляемых Ирландией жилых помещениях, сократилось с 58,3 тыс. до 35,8 тыс.

В начале 2024 года ирландское правительство сократило размер пособий беженцам с Украины почти в шесть раз — с €220 в неделю до €38,8 в неделю. Кроме того, власти ограничили срок пребывания украинских беженцев в оплачиваемом государством жилье до 90 дней.

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