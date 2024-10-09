У Украины практически закончились беспилотники - СМИ
12:00 09.10.2024 Источник: Известия
Глава украинской компании по производству БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит беспилотников. Его слова 9 октября приводит газета Financial Times.
Хасапов на форуме оборонной промышленности в Киеве подчеркнул, что ВСУ испытывают «колоссальный дефицит беспилотников». Он отметил, что у правительства просто нет достаточного количества средств, чтобы подписать контракты с его компанией для роста производственных мощностей.
«У государства нет средств, чтобы купить их», — цитирует его издание. "Известия"
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