У Украины практически закончились беспилотники - СМИ

12:00 Источник: Известия

Глава украинской компании по производству БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит беспилотников. Его слова 9 октября приводит газета Financial Times.

Хасапов на форуме оборонной промышленности в Киеве подчеркнул, что ВСУ испытывают «колоссальный дефицит беспилотников». Он отметил, что у правительства просто нет достаточного количества средств, чтобы подписать контракты с его компанией для роста производственных мощностей.

«У государства нет средств, чтобы купить их», — цитирует его издание. "Известия"