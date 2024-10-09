0
0
176
НОВОСТИ

У Украины практически закончились беспилотники - СМИ

12:00 09.10.2024 Источник: Известия

Глава украинской компании по производству БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит беспилотников. Его слова 9 октября приводит газета Financial Times.

Хасапов на форуме оборонной промышленности в Киеве подчеркнул, что ВСУ испытывают «колоссальный дефицит беспилотников». Он отметил, что у правительства просто нет достаточного количества средств, чтобы подписать контракты с его компанией для роста производственных мощностей.

«У государства нет средств, чтобы купить их», — цитирует его издание.  "Известия"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:20 09.10.2024
Франция приняла удар циклона «Кирк», в 34 департаментах введен экстренный уровень угрозы
0
37
13:06 09.10.2024
Нобелевская премия по химии присуждена за исследования структур белков
0
70
13:00 09.10.2024
В КСИР подтвердили уничтожение «значительного числа» израильских F-35 иранскими ракетами
0
88
12:32 09.10.2024
Иран во время ракетного удара осуществил кибератаку на ПВО Израиля — советник главы КСИР
0
84
12:20 09.10.2024
ЕС должен изменить стратегию по Украине, чтобы Киев не потерпел поражение — Орбан
0
161
12:05 09.10.2024
Журналист Foreign Policy утверждает, что незаконно побывал в Курской области
0
166
11:41 09.10.2024
Французский эксперт назвал будущих летчиков ВСУ на Mirage 2000 «камикадзе»
0
217
11:26 09.10.2024
Заседание в формате Рамштайн на высшем уровне отложено
0
229
11:05 09.10.2024
Ирландия с марта 2025 года ограничит выдачу жилья новоприбывшим беженцам с Украины
0
242
11:00 09.10.2024
Власти Турции заблокировали доступ к Discord
0
219

Возврат к списку