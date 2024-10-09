Запад пытается разделить сербов и создать нестабильность на Балканах — вице-премьер Сербии
14:00 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад планирует создать нестабильность на Балканах, разделив сербов на несколько стран. Эта ситуация вызывает беспокойство, заявил заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».
«Ситуация в сфере безопасности на Балканах вызывает беспокойство. Все планы Запада сводятся к созданию нестабильности в нашем регионе, и любое решение Западом балканского вопроса предполагает устранение сербского фактора: сербов, как они считают, следует разделить на несколько стран, чтобы они не были сильным политическим фактором», — сказал он.
Вулин пояснил, что Запад хочет «сломать» сербов «как единую политическую нацию», отобрать Республику Сербскую. «[Намерены] заставить нас бросить сербов в Черногории, а потом они [западные страны] займутся Косовом и, конечно, самой Сербией», — добавил вице-премьер.
По его словам, ситуация в Косове и Метохии «крайне напряженная, возможны инциденты, которые никто не сможет контролировать». «Приштина хочет конфликта и сознательно провоцирует его. Сербы там лишены самых элементарных прав. ЕС и США ничего не делают, а [премьер-министр самопровозглашенного Косова] Альбин Курти не остановится, потому что он пользуется их молчаливой поддержкой во всем, что делает», — подчеркнул сербский политик.
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