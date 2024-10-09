В Австралии поставят пьесу о Джулиане Ассанже — The Guardian

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Театр «Молтхаус» в Мельбурне поставит в 2025 году пьесу об основателе организации WikiLeaks Джулиане Ассанже. Об этом сообщила автор постановки Truth («Правда») Патрисия Корнелиус в интервью британской газете The Guardian.

Отмечается, что в пьесе будут охвачены основные этапы биографии журналиста, в том числе его юность в Мельбурне, создание WikiLeaks, пребывание в заточении в эквадорском посольстве в Лондоне и заключение в британской тюрьме. Корнелиус уточнила, что не консультировалась с Ассанжем при создании постановки, однако он осведомлен о ее работе.

Премьера состоится в театре «Молтхаус» в феврале. Режиссером постановки выступит Сьюзи Ди. Актерский состав будет состоять из пяти человек, при этом самого Ассанжа будут играть разные артисты, иногда они будут оказываться на сцене одновременно.