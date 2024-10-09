Президент Австрии не стал давать мандат на формирование правительства победившей АПС

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен не стал вручать победившей на парламентских выборах Австрийской партии свободы (АПС) мандат на формирование нового правительства республики вопреки сложившейся традиции и призыву канцлера страны Карла Нехаммера.

«Это новый подход, но необходимый для того, чтобы выйти из сложившейся тупиковой ситуации, не теряя драгоценного времени: прошу председателей трех партий, набравших наибольшее количество голосов, провести дискуссии друг с другом на уровне партийных лидеров», — написал глава государства на своей странице в соцсети Х.

Ван дер Беллен добавил, что в конце следующей недели он пригласит глав АПС, Австрийской народной партии (АНП) и социал-демократов для доклада по поводу перспектив формирования коалиции. По его словам, на этот раз ситуация с созданием правящего большинства «совсем не обычная».

Ранее глава австрийского государства допускал, что не выдаст мандат на формирование правительства АПС даже в случае победы на выборах из-за «радикальных взглядов» ее председателя Герберта Кикля. Пост председателя Национального совета (нижняя палата парламента) Австрии традиционно достается выигравшей на выборах партии, однако данный обычай не зафиксирован в конституции страны.