Некоторые страны ЕС хотят бойкотировать саммит под председательством Венгрии
11:00 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько стран Евросоюза, недовольных политикой Венгрии по выстраиванию отношений с Россией, рассматривают возможность бойкота неформального саммита объединения, который пройдет 7–8 ноября под председательством Будапешта. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Euractiv.
По его данным, некоторые государства ЕС также могут делегировать свой голос странам, которые примут участие в саммите, чтобы те выступали от их имен. При этом большинство членов объединения считают подобные шаги преждевременными. «Многие из них (недовольных политикой Венгрии стран — прим. ТАСС) будут внимательно следить за тем, что произойдет в ближайшие недели и как Будапешт поведет себя в преддверии саммита», — разъяснил их позицию неназванный европейский дипломат.
В то же время другой собеседник Euractiv предположил, что основным вызовом для Будапешта может стать не число участников саммита, а поведение европейских лидеров, приглашенных на это мероприятие. «Некоторые лидеры ЕС могут решить, что они хотят встретиться с неправительственными организациями и подробно обсудить с местными (венгерскими — прим. ТАСС) СМИ определенные политические темы», — сказал он.
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