Учебный самолет Як-130 упал в Волгоградской области
12:05 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Як-130, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал в Волгоградской области. По факту произошедшего проводится проверка, сообщили ТАСС в военной прокуратуре Южного военного округа.
«Да», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, проводится ли проверка по факту крушения учебно-тренировочного самолета Як-130 в Волгоградской области.
В прокуратуре отметили, что не обладают информацией о судьбе пилотов.
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