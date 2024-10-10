Учебный самолет Як-130 упал в Волгоградской области

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Як-130, выполнявший учебно-тренировочный полет, упал в Волгоградской области. По факту произошедшего проводится проверка, сообщили ТАСС в военной прокуратуре Южного военного округа.

«Да», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, проводится ли проверка по факту крушения учебно-тренировочного самолета Як-130 в Волгоградской области.

В прокуратуре отметили, что не обладают информацией о судьбе пилотов.