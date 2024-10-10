Венгрия в этом году получила по «Турецкому потоку» уже более 5,7 млрд куб. м газа из РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия в этом году получила уже более 5,7 млрд куб. метров газа из России, это больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах Петербургского международного газового форума.

«В этом году мы получили уже около 5,7 млрд куб. метров по „Турецкому потоку“, что больше, чем за весь прошлый год. Мы в безопасности с точки зрения поставок газа», — сказал он.