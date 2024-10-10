Порядка 6 трлн рублей удалось спасти от мошенников благодаря блокировкам — Генпрокуратура
17:00 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 620 млн звонков с мошеннических номеров были блокированы в России, блокировки операций, проводимых без согласия клиентов банков, позволили спасти от мошенников порядка 6 трлн рублей. Такие данные привел генеральный прокурор Игорь Краснов на координационном совещании по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и компьютерной информации.
«Есть и позитивные тенденции. Игорь Краснов подчеркнул, что в результате системных организационных и технических мер межведомственного характера отражены миллионы попыток совершения операций без добровольного согласия клиента (34 млн за 2023 г.) и блокировок звонков с мошеннических номеров (свыше 620 млн). Это позволило не допустить хищения порядка 6 трлн рублей», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Совместными мерами в 2023 году ограничен доступ к более чем 4 тыс. сайтов, распространяющих сведения о деятельности финансовых пирамид.
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