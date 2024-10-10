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Сигал заявил, что готов лично сражаться на стороне России в рамках СВО

17:40 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал заявил, что если это понадобится, то готов сражаться на стороне РФ в специальной военной операции на Украине.

«На следующий день [после начала спецоперации] я написал письмо и убедился, что оно с большой вероятностью дойдет до президента. И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — сказал он в своем документальном фильме «Во имя справедливости», размещенном на медиаплатформе «Смотрим.ру».

Сигал добавил, что, «если понадобится», умрет за своего президента.

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