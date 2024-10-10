Сикорский: С 2018 по 2023 годы в МИД Польши утратили контроль над системой выдачи виз

18:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал шокирующими масштабы нарушений в визовой политике предыдущего правительства страны. С 2018 по 2023 год, по его словам, польский МИД утратил контроль над выдачей шенгенских виз.

«Масштабы аферы и нарушения процедур поражают воображение. <…> Мы подтверждаем, что, к сожалению, с 2018 по 2023 годы в МИД утратили контроль над системой выдачи виз, так как по желанию некоторых госкомпаний и агентств-посредников были введены так называемые упрощенные процедуры и ускоренные пути [получения виз]», — отметил дипломат, комментируя доклад Верховной контрольной палаты республики. Трансляция его выступления велась телеканалом TVP Info.

«Мы подтверждаем, что, к сожалению, скандальным образом на консулов Республики Польша оказывалось непозволительное давление, с помощью которого добивались увеличения выдач виз тем, кто, как отмечали аудиторы контрольной палаты, не всегда должен их получать, в том числе гражданам Российской Федерации», — добавил министр.