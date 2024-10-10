Между странами БРИКС доля расчетов в долларах и евро ниже 30% - Силуанов
20:20 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля национальных валют в расчетах в странах БРИКС составляет 65%, доля доллара и евро — ниже 30%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках встречи министров финансов и управляющих ЦБ стран БРИКС.
«Действительно, мы сейчас практически внутри БРИКС используем национальные валюты и российский рубль — это 65% всех расчетов осуществляется в рублях, в национальных валютах. Доля доллара, евро сокращается, и сейчас она ниже 30%», — сказал он.
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