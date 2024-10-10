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НОВОСТИ

В США у агентства по чрезвычайным ситуациям кончаются деньги

21:05 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США намерена вскоре попросить Конгресс о выделении дополнительных средств на работу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) при министерстве внутренней безопасности. Об этом заявил глава этого ведомства Алехандро Майоркас, выступая на регулярном брифинге для журналистов в Белом доме.

На вопрос о том, хватает ли ФЕМА средств на устранение последствий ураганов «Хелен» и «Милтон», Майоркас ответил утвердительно. «У нас есть ресурсы на оказание экстренной помощи людям, пострадавшим от ураганов „Хелен“ и „Милтон“. Но, несмотря на это, нам потребуются дополнительные средства, и мы будем просить Конгресс о необходимом финансировании ФЕМА, когда он вернется к работе», — заявил министр.

«Средства нам понадобятся очень скоро», — подчеркнул Майоркас, отметив, что Конгрессу «нужно будет действовать как можно скорее». При этом он пояснил, что ФЕМА не намерено прекращать оказывать поддержку населению, пострадавшему в результате удара стихии.

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