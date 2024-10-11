Байден заявил Шольцу о намерении продолжить оказывать военную помощь Киеву

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем в четверг отметил, что намерен продолжить оказывать военную помощь Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Как из него следует, американский лидер «подчеркнул прочность отношений США и Германии». Он также «отметил намерение продолжить тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку обороны Украины».