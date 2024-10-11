ВСУ покинули позиции на западной окраине Часова Яра в ДНР — силовики

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ушли с позиций на западной окраине Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Удалось выбить противника с западной окраины Часова Яра. Выжившим не осталось ничего, кроме как уйти и отойти на более дальние рубежи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за ряда ландшафтных и архитектурных особенностей взятие этих позиций открывает положительные перспективы для дальнейшего продвижения российской группировки.

В четверг заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские подразделения уже находятся в самом Часовом Яре.