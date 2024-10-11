0
0
167
НОВОСТИ

ВСУ покинули позиции на западной окраине Часова Яра в ДНР — силовики

11:20 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ушли с позиций на западной окраине Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Удалось выбить противника с западной окраины Часова Яра. Выжившим не осталось ничего, кроме как уйти и отойти на более дальние рубежи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за ряда ландшафтных и архитектурных особенностей взятие этих позиций открывает положительные перспективы для дальнейшего продвижения российской группировки.

В четверг заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российские подразделения уже находятся в самом Часовом Яре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 11.10.2024
Разведка США не зафиксировала изменений в ядерной доктрине Ирана
0
55
12:20 11.10.2024
Нобелевскую премию мира получит движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
0
84
12:05 11.10.2024
Итоговое заявление саммита ВАС не приняли из-за «непримиримых разногласий» — МИД Индии
0
131
12:00 11.10.2024
Поездка Зеленского по странам ЕС не принесет ему желаемых результатов, считает Politico
0
135
11:32 11.10.2024
Турция ввела антидемпинговые пошлины от 6 до 43% на сталь из РФ, КНР, Индии и Японии
0
195
11:05 11.10.2024
В Клайпедский морской порт Литвы зашли с визитом пять военных кораблей НАТО
0
217
11:00 11.10.2024
РФ готова обсуждать с друзьями выстраивание нового миропорядка — Путин
0
206
10:32 11.10.2024
ВСУ намеренно уничтожили больницу в Курской области — местный житель
0
255
10:20 11.10.2024
Береговая охрана США спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике после урагана
0
240
10:05 11.10.2024
США обеспокоены «опасной и незаконной» деятельностью Китая в Южно-Китайском море — Блинкен
0
276

Возврат к списку