Слуцкйи считает, что военная помощь от ФРГ не спасет киевский режим

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакет военной помощи, которую Германия планирует предоставить Украине, не спасет киевский режим. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.



Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине заявил о том, что Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Киеву пакет военной помощи на сумму около 1,4 млрд евро.



«Шольц решил поиграть в Байдена и компенсировать просроченному „осадок“ от несостоявшегося „Рамштайна“. На встрече с Зеленским канцлер ФРГ пообещал ему военную помощь в размере €600 млн и до конца года еще €1,4 млрд при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии. Спасет ли это киевский режим? Однозначно — нет», — отметил Слуцкий.



