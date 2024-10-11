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Слуцкйи считает, что военная помощь от ФРГ не спасет киевский режим

20:20 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакет военной помощи, которую Германия планирует предоставить Украине, не спасет киевский режим. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине заявил о том, что Германия вместе с партнерами к концу года предоставит Киеву пакет военной помощи на сумму около 1,4 млрд евро.

«Шольц решил поиграть в Байдена и компенсировать просроченному „осадок“ от несостоявшегося „Рамштайна“. На встрече с Зеленским канцлер ФРГ пообещал ему военную помощь в размере €600 млн и до конца года еще €1,4 млрд при поддержке Бельгии, Дании и Норвегии. Спасет ли это киевский режим? Однозначно — нет», — отметил Слуцкий.

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