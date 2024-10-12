Украина уже проиграла России, но СМИ будут молчать об этом до выборов в США - Дотком
09:30 12.10.2024 Источник: Известия
Украина уже проиграла в конфликте с Россией, однако СМИ будут молчать о поражении киевского режима до выборов президента США. Об этом 12 октября заявил экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.
«Украина проиграла России! Но СМИ не могут сказать этого до выборов в США, иначе демократы будут выглядеть полными идиотами. Не говоря уже о НАТО, ЕС и всех, кто дал Украине миллиарды с «непоколебимой поддержкой» и «столько, сколько потребуется», — написал Дотком на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter). "Известия"
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