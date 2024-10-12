В Киеве впервые всерьез стали обсуждать сценарий уступок России — Der Spiegel

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти в Киеве впервые начали всерьез обсуждать сценарий территориальных уступок России с целью урегулирования конфликта. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, «американцы будут медленно, но уверенно устраняться» от оказания помощи Киеву. «Прогноз плохой», — констатировал источник издания. Он отметил снижение боевого духа в ВСУ и раскол в обществе. «Люди в действительности больше не хотят воевать», — отметил собеседник журнала.

Теперь же, по его словам, очевидно, что прекращение конфликта «без уступок невозможно». «Сделка должна быть выгодной и для России», — резюмировал он.