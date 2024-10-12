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НОВОСТИ

Общие потери ВСУ на курском направлении составили более 22,3 тыс. человек

20:00 12.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за время боевых действий на курском направлении в общей сложности потеряли более 22,3 тыс. человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 22 300 военнослужащих, 150 танков, 71 боевую машину пехоты, 98 бронетранспортеров, 907 боевых бронированных машин, 608 автомобилей, 185 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 9 HIMARS и 6 MLRS производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожены 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 5 транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77, а также 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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