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НОВОСТИ

Европа уже не в состоянии удовлетворить потребности ВСУ в оружии - WP

10:00 13.10.2024 Источник: Газета.Ru

Страны ЕС вкладываются в производство вооружения на Украине, поскольку заводы Евросоюза не успевают производить нужное для ВСУ количество оружия. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что Европа и США направляют Украине оружие на миллиарды долларов, однако национальная оборонная промышленность западных стран с трудом справляется с удовлетворением спроса на оружие в ВСУ.

«Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, которое нужно Украине… самый простой способ для украинцев — сделать это самим», — отметил неназванный дипломат, слова которого приводит WP.

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