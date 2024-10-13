Европа уже не в состоянии удовлетворить потребности ВСУ в оружии - WP

10:00 Источник: Газета.Ru

Страны ЕС вкладываются в производство вооружения на Украине, поскольку заводы Евросоюза не успевают производить нужное для ВСУ количество оружия. Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что Европа и США направляют Украине оружие на миллиарды долларов, однако национальная оборонная промышленность западных стран с трудом справляется с удовлетворением спроса на оружие в ВСУ.

«Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, которое нужно Украине… самый простой способ для украинцев — сделать это самим», — отметил неназванный дипломат, слова которого приводит WP.