Президент Киргизии: Когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое...

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что западные страны не должны указывать Бишкеку, чтобы он сворачивал или ограничивал сотрудничество с Москвой.

«Когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое. <…> Они нам не должны говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», — сказал он в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал в своем телеграм-канале ведущий Павел Зарубин.