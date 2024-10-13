Президент Киргизии: Когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое...
10:40 13.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что западные страны не должны указывать Бишкеку, чтобы он сворачивал или ограничивал сотрудничество с Москвой.
«Когда я езжу по Европе, они говорят одно, но делают другое. <…> Они нам не должны говорить, указывать или просить, чтобы мы не сотрудничали с Россией или с СНГ», — сказал он в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал в своем телеграм-канале ведущий Павел Зарубин.
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