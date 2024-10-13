15 стран Карибского бассейна хотят поднять вопрос репараций от Британии за работорговлю
13:00 13.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Карибского бассейна согласились поднять на предстоящем саммите Содружества вопрос выплаты репараций со стороны Великобритании за причиненный им ущерб от работорговли. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники.
Отмечается, что группа из 15 карибских стран решила поставить на обсуждение вопрос репараций на встрече глав государств и правительств Содружества, которая пройдет в Самоа 21 октября. Как подчеркнула газета, пострадавшие от работорговли страны требуют, чтобы Лондон в качестве компенсации выплатил по меньшей мере 206 млрд фунтов ($270 млрд).
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