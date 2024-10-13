Зампред ЦБ РФ рассказал, что стимулирует высокая ключевая ставка
16:25 13.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокая ключевая ставка будет стимулировать перераспределение ресурсов к наиболее эффективным компаниям, что поспособствует росту ВВП. Об этом заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
«При высокой ставке экономика способна развиваться за счет того, что ресурсы перераспределяются от менее эффективных компаний и собственников к более эффективным», — сказал он в интервью блогеру Игорю Рыбакову.
По словам Заботкина, российская экономика находится в положении, когда все наличные ресурсы уже задействованы, а значит, единственный способ добиться прироста реального ВВП — «это перераспределить те руки, которые заняты и производят не очень много в силу низкой производительности труда, на те направления, где они наиболее востребованы и которые могут их задействовать с большей отдачей для экономики».
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