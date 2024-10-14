ЦБ РФ рассчитывает достичь цель по инфляции в 4% в 2025 году

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России рассчитывает достичь цель по инфляции в 4% в 2025 году, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин на комитете Госдумы по бюджету и налогам.

«Уровень ставки, который мы сейчас наблюдаем, понятное дело, при условии, что инфляция снизится до 4%, а мы добьемся этого в следующем году, не будет действовать (весь срок инвестиционного проекта — прим. ТАСС)», — сказал он.