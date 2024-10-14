ВСУ за сутки потеряли более 300 человек в Курском приграничье, один сдался в плен — МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери ВСУ на курском направлении за прошедшие сутки составили более 300 военнослужащих, еще один боец ВСУ сдался в плен. Об этом сообщили в Минобороны.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 человек, уничтожены восемь боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, два миномета и 11 автомобилей. Один военнослужащий сдался в плен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 22 950 военнослужащих, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортеров и 917 боевых бронированных машин.