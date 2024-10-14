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Politico: Чехия потратила больше средств за покупку сырья в РФ, чем на помощь Украине

18:00 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия после 24 февраля 2022 года и до июня текущего года потратила на закупки российских нефти и газа в пять раз больше средств, чем направила на помощь Украине. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на аналитический отчет Центра изучения демократии (CSD) и Центра исследований энергетики и чистоты воздуха (CREA).

Чехия, как утверждается в отчете, израсходовала на закупку российского энергетического сырья 7 млрд евро. На помощь Украине было предоставлено республикой 1,29 млрд евро. Нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на чешской территории, за счет предоставляемых скидок на покупку российского топлива получили более 1 млрд евро сверхприбыли.

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