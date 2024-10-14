В Брянской области чуть более чем за час уничтожено 16 БПЛА

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО с 18:50 до 20:00 мск уничтожили 16 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

«14 октября с 18:50 до 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — сообщили в Минобороны.