За ночь уничтожены три украинских БПЛА над Белгородской, Курской и Тульской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей», — сказали в ведомстве.