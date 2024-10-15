Иранский военачальник, о гибели которого сообщали на Западе, появился на публике — IRNA

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал-майор Исмаил Каани принял утром участие в церемонии возвращения на родину из Ливана тела своего сослуживца Аббаса Нилфорушана. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, церемония состоялась в тегеранском аэропорту Мехрабад. Помимо Каани, на ней присутствовали коллеги покойного и члены его семьи.

6 октября агентство Reuters, ссылаясь на источники, опубликовало утверждение, согласно которому после очередных израильских авиаударов по Бейруту командующий «Аль-Кудс» перестал выходить на связь. Он якобы отправился в Ливан после 27 сентября, когда был убит лидер шиитской организации «Хезболлах» Хасан Насрулла. Иранская сторона ранее неоднократно опровергала слухи о гибели Каани.