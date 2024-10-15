Новый штаб НАТО для Украины «приведет к переменам» на поле боя, утверждает Рютте

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое командование НАТО в германском Висбадене, которое примет на себя функции США по координации поставок оружия на Украину, «приведет к переменам» на поле боя в этой стране. С таким утверждением выступил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Выступая перед военными, генсек отметил важность их работы по подготовке деятельности для 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса. Он заявил, что это новое командование приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы НАТО о поездке Рютте в Висбаден.