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Новый штаб НАТО для Украины «приведет к переменам» на поле боя, утверждает Рютте

12:32 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое командование НАТО в германском Висбадене, которое примет на себя функции США по координации поставок оружия на Украину, «приведет к переменам» на поле боя в этой стране. С таким утверждением выступил новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

«Выступая перед военными, генсек отметил важность их работы по подготовке деятельности для 700 офицеров НАТО, которые будут размещены в Висбадене и в логистических центрах на восточном фланге альянса. Он заявил, что это новое командование приведет к переменам на поле боя на Украине и будет способствовать укреплению безопасности НАТО», — говорится в сообщении пресс-службы НАТО о поездке Рютте в Висбаден.

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