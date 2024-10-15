Израиль учитывает позицию США, но решения принимает сам — канцелярия Нетаньяху об Иране

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские власти учитывают позицию США по важным вопросам, но все решения принимают самостоятельно, руководствуясь национальными интересами. Об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в контексте ожиданий возможного ответного удара Израиля по Ирану.

«Мы учитываем позицию американской администрации, но окончательные решения будем принимать в интересах Израиля», — говорится в заявлении канцелярии.