Власти Иерусалима пригрозили отключить воду и свет в офисе БАПОР и захватить его

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля намерены остановить подачу воды и электричества в офисы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в Восточном Иерусалиме, а также занять комплекс зданий, в том числе с использованием вертолетов, если представители организации не покинут их самостоятельно. Об этом сообщил заместитель мэра Иерусалима Арье Кинг.

«Если они не покинут [офисы], я, как заместитель мэра Иерусалима, позвоню нашей водоснабжающей компании и скажу ей отключить воду, мы не будем снабжать [здания] электричеством и вывозить мусор», — сказал Кинг в интервью эмиратскому изданию The National. «Мы начнем заходить на территорию и попытаемся проникнуть [туда] с вертолетами», — добавил он. По словам заммэра, правительство Израиля планирует использовать территорию представительств БАПОР для строительства «порядка 1,4 тыс. жилых единиц».

В свою очередь, представитель БАПОР Тамара Алрифай призвала партнеров организации повлиять на Израиль, который действует «в нарушение привилегий ООН».

Издание указывает, что власти Израиля приказали БАПОР покинуть здания в районе Иерусалима Шейх-Джаррах на прошлой неделе. Правозащитные организации назвали этот шаг «продолжением незаконной аннексии восточной части города [Израилем] и кампанией, направленной на срыв работы ООН».

Ранее комиссия по иностранным делам и безопасности израильского Кнессета (парламент) одобрила проект закона о запрете деятельности БАПОР в стране. Проект закона о запрете деятельности БАПОР в Израиле был разработан из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на Израиль, предпринятой вооруженными сторонниками радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года, отмечает газета The Jerusalem Post. Израильская сторона неоднократно утверждала, что многие сотрудники БАПОР одновременно участвуют в деятельности военного крыла ХАМАС.