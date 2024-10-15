Потери Украины за время боевых действий на курском направлении превысили 23 тыс. человек

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении потеряли более 23 тыс. военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 23 150 военнослужащих, 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 9 РЛС контрбатарейной борьбы, 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — говорится в сообщении.